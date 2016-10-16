17日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ＪＲ九州公開価格決定 日銀支店長会議 0800 １０月ロイター短観 1300 ９月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 ８月鉱工業生産確報 1400 日銀地域経済報告（さくらリポート） 新規上場 マーキュリアインベストメント が東証２部に（公開価格1450円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（月） 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Sep 12:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Oct 13:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Sep ◇イベント 16:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 21:00 ロウ豪中銀総裁が講演 ◇決算予定 バンク・オブ・アメリカ ＩＢＭ