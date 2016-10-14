［東京 １４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 14 October, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 00:00 シンガポール金融管理局（中銀）金融政策発表 00:30 豪中銀金融安定化報告書 01:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が討論会に参加 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ 16:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に参加 17:30 イエレン米ＦＲＢ議長、ボストン地区連銀主催の会合で講演 "The Elusive "Great" Recovery: Causes and Implications for Future Business Cycle Dynamics" アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）財務相会合（ペルー・リマ、１５日まで）
◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース シティグループ ウェルズ・ファーゴ
Saturday , 15 October, 2016----------------------------------------
ＢＲＩＣＳ首脳会議（インド・ゴア、１６日まで） 中国輸出入商品交易会（広州交易会）（広州、１１月４日まで）
Monday, 17 October, 2016---------------------------------------- All Day 日本：日銀支店長会議 1300 日本：９月マンション発売（不動産経済研究所） ●海外● ◇イベント 16:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 21:00 ロウ豪中銀総裁が講演
◇決算予定 バンク・オブ・アメリカ ＩＢＭ
Tuesday, 18 October, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：２０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨
◇決算予定 ゴールドマン・サックス Ｊ＆Ｊ ヤフー インテル
Wednesday, 19 October, 2016---------------------------------------- 1600 日本：９月訪日外国人数（日本政府観光局）
●海外● ◇イベント 12:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 14:00 カナダ中銀金利発表 18:00 米地区連銀経済報告 米大統領選：第３回大統領候補テレビ討論会
◇決算予定 モルガン・スタンレー
Thursday, 20 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：２年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1400 日本：９月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 日本：９月の百貨店売上高 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 12:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が会合で開会あいさつ "Reforming Culture and Behavior in the Financial Services Industry: Expanding the Dialogue" 13:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会の進行役 15:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 20:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が会合で閉会あいさつ ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２１日まで）
◇決算予定 マイクロソフト
Friday, 21 October, 2016---------------------------------------- 1535 日本：黒田日銀総裁あいさつ（全国信用組合大会）
●海外● ◇イベント 18:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
◇決算予定 ＧＥ マクドナルド ダイムラー
Monday, 24 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本：主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） 1300 日本：鉄連会長会見 1400 日本：８月改訂景気動向指数
●海外● ◇イベント 13:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁講演
◇休場 タイ
Tuesday, 25 October, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札
Wednesday, 26 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本：９月企業向けサービス価格指数（日銀）
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省５年債、変動利付２年債入札
◇決算予定 グラクソ
Thursday, 27 October, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札
◇決算予定 ＶＷ ドイツ銀行
Friday, 28 October, 2016---------------------------------------- 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） ●海外● ◇イベント ＯＰＥＣが非加盟国含め技術的協議（２９日まで）
◇決算予定 ＵＢＳ
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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