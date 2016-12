UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝シンガポールドルが7カ月ぶり安値、バーツ上昇

(情報を更新しました) [シンガポール 14日 ロイター] - アジア通貨市場では、シ ンガポールドル(Sドル) が約7カ月ぶり安値。第3・四半期 の国内総生産(GDP)伸び率速報値が予想を下回ったことが材料視さ れた。 シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)はこの日、金融政策 手段としているSドル名目実効レート(NEER)の政策バンドの幅・ 中央値を予想通り据え置いた。Sドルはこの発表直後、いったん買われ たものの、その後はGDPを材料視する売りが優勢となり、対米ドルで 0.6%下落し1米ドル=1.3894Sドルと、3月4日以来の安値 を付けた。 OCBC銀行の外為ストラテジスト、Emmanuel Ng氏は「米ドルが 全般的な回復力を取り戻せば、Sドルの下落余地はまだある」との見方 を示した。同氏はSドルの安値を1.4040Sドルと予想した。 タイバーツ は上昇。プミポン国王が前日に死去したが、国 内に混乱が生じる可能性は低いとの見方が多い。 メイバンクの為替調査部門責任者、Saktiandi Supaat氏はノートで 、マクロ経済要因は引き続きバーツを支援していると指摘。「金融緩和 政策と拡張的な財政政策の組み合わせが今後も経済を下支えする」との 見方を示した。 他の大半のアジア新興国通貨は上昇。中国国家統計局が発表した9 月の生産者物価指数(PPI)が、2012年1月以来初めて前年比で プラスになったことが支援材料。 ただ、12月の米利上観測の高まりを受けた米ドル高を背景に、週 間ベースでは大半のアジア新興国通貨は下落する見通し。 人民元 は、週間ベースで0.7%下落し、1月以来の大 きな下げとなる見通し。9月の貿易統計が失望を誘う内容となったこと を受け、当局が一段の元安を容認する可能性があるとの見方が強まった 。 韓国ウォン は今週に入り、対米ドルで1.7%下落して いる。マレーシアリンギ は1.3%安。 0500GMT(日本時間午後2時00分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.06 103.72 -0.33 Sing dlr 1.3887 1.3815 -0.52 Taiwan dlr 31.705 31.760 +0.17 Korean won 1135.00 1135.90 +0.08 Baht 35.27 35.55 +0.80 Peso 48.420 48.340 -0.17 Rupiah 13060 13075 +0.11 Rupee 66.85 66.93 +0.12 Ringgit 4.2100 4.2110 +0.02 Yuan 6.7245 6.7256 +0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.06 120.30 +15.61 Sing dlr 1.3887 1.4177 +2.09 Taiwan dlr 31.705 33.066 +4.29 Korean won 1135.00 1172.50 +3.30 Baht 35.27 36.00 +2.07 Peso 48.42 47.06 -2.81 Rupiah 13060 13785 +5.55 Rupee 66.85 66.15 -1.04 Ringgit 4.2100 4.2935 +1.98 Yuan 6.7245 6.4936 -3.43