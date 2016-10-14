アジア株式市場サマリー（14日）

Markets |
* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１４日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コー ド 韓国 総合株価指 2022.66 +7.22 +0.36 2021.66 2028.76 2021.11 <.KS1 数 1> 前営業日終 2015.44 値 台湾 加権指数 9165.17 -54.00 -0.59 9198.26 9216.63 9149.87 <.TWI I> 前営業日終 9219.17 値 豪 Ｓ＆Ｐ／Ａ 5434.00 -1.543 -0.03 5435.50 5447.20 5430.30 <.AXJ ＳＸ指数 0 0 0 0 O> 前営業日終 5435.54 値 3
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
来年のブラックスワン候補
２０１７年の想定外シナリオには、第２次プラザ合意、英ＥＵ離脱方針撤回、人民元フロート化があると、みずほ銀の唐鎌大輔氏は指摘。 記事の全文
トランプ政策との蜜月期間
トランプノミクスと日本経済の蜜月は早ければ１年前後で終焉し、再び円高・株安に振れるリスクが高いと龍谷大の竹中正治教授は分析。 記事の全文