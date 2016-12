9月末国内公募投信残高は前月比0.8％増の88.7兆円、1.7兆円の流入超

[東京 14日 ロイター] - 投資信託協会によると、9月末の国内公募投信の純 資産残高は、前月比0.8%増の88兆7731億円。資金フローはプラス1兆7185 億円だった。 単位:億円 2016年9月 2016年8月 対前月増 % 減 総 合 計 a 設定 62,947 47,991 14,956 31.2 b 解約 45,524 42,734 2,790 6.5 解約率 5.2 4.8 - - c 償還 238 3,841 △ 3,603 △ 93.8 解約・償還 45,762 46,575 △ 813 △ 1.7 d 差引 17,185 1,416 15,769 - e 運用等増減 △ 10,562 △ 8,344 △ 2,218 - 収益分配(△) 4,140 4,132 8 0.2 d+e 資産増減 6,623 △ 6,928 13,551 - 純資産総額 887,731 881,109 6,623 0.8 ファンド数 6,043 5,960 83 - 株 式 投 信 a 設定 31,668 22,872 8,796 38.5 b 解約 17,596 15,832 1,764 11.1 解約率 2.3 2.1 - - c 償還 238 431 △ 193 △ 44.8 解約・償還 17,834 16,263 1,571 9.7 d 差引 13,833 6,609 7,224 - e 運用等増減 △ 10,562 △ 8,343 △ 2,219 - 収益分配(△) 4,140 4,132 8 0.2 d+e 資産増減 3,272 △ 1,734 5,005 - 純資産総額 770,700 767,428 3,272 0.4 ファンド数 5,921 5,838 83 - 公 社 債 投 信 a 設定 31,279 25,119 6,160 24.5 b 解約 27,928 26,902 1,026 3.8 解約率 24.6 22.6 - - c 償還 0 3,410 △ 3,410 △ 100. 0 解約・償還 27,928 30,312 △ 2,384 △ 7.9 d 差引 3,351 △ 5,193 8,544 - e 運用等増減 0 △ 1 1 - 収益分配(△) 0 0 0 △ 14.5 d+e 資産増減 3,351 △ 5,194 8,545 - 純資産総額 117,032 113,681 3,351 2.9 ファンド数 122 122 0 -