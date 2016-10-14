〔需給情報〕日経225期近でモルガンＭＵＦＧが売り越しトップ＝14日先物手口

［東京 １４日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、14日の市場では、日経２２５期近でモルガンＭＵＦＧが売り越しトップ、大 和が買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではメリルリンチが売り越しトップ、大和が買い越しトップと なった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年10月14日 16年12月限 売り 買い 差し引 き ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1713 1109 -604 UBS 1422 835 -587 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1361 1015 -346 岡三 270 0 -270 楽天 672 480 -192 SMBC日興 857 690 -167 SBI証 1315 1150 -165 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 639 475 -164 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 914 754 -160 松井 514 394 -120 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 728 622 -106 日産 540 486 -54 GMOｸﾘｯｸ 277 252 -25 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 5211 5247 36 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4545 4635 90 ﾄﾞｲﾂ 202 293 91 みずほ証券 368 597 229 野村 1353 1808 455 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 0 527 527 ABNｸﾘｱ 15320 15886 566 大和 615 1626 1011 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年10月14日 17年03月限 売り 買い 差し引 き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 109 58 -51 松井 55 15 -40 SBI証 23 9 -14 楽天 19 7 -12 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 18 14 -4 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 2 0 -2 GMOｸﾘｯｸ 1 0 -1 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 1 0 -1 大和 1 0 -1 ﾏﾈｯｸｽ 1 1 0 岩井ｺｽﾓ 1 1 0 岡三 2 2 0 日産 13 21 8 ABNｸﾘｱ 123 241 118 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年10月14日 16年11月限 売り 買い 差し引 き ABNｸﾘｱ 7355 6757 -598 SBI証 2233 1846 -387 楽天 1624 1322 -302 ﾏﾈｯｸｽ 514 399 -115 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 589 488 -101 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 317 270 -47 大和 73 26 -47 だいこう 51 15 -36 GMOｸﾘｯｸ 159 125 -34 松井 154 122 -32 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 11 5 -6 岩井ｺｽﾓ 6 0 -6 むさし 20 20 0 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 6 6 0 立花 10 11 1 岡三 62 69 7 日産 50 63 13 IB証券 135 194 59 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 149 458 309 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 3018 3404 386 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 790 1726 936 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年10月14日 16年12月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 197952 187804 -10148 SBI証 15506 12497 -3009 楽天 12061 9600 -2461 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 2387 0 -2387 松井 19499 17179 -2320 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2022 0 -2022 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 12931 11042 -1889 野村 3914 2493 -1421 岡三 5897 5112 -785 ﾏﾈｯｸｽ 3726 3073 -653 GMOｸﾘｯｸ 3846 3420 -426 ｱｰｸ 2235 2013 -222 広田 3081 3024 -57 日産 3530 4008 478 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 3773 4399 626 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 3246 5096 1850 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 2575 4924 2349 みずほ証券 2466 5313 2847 大和 0 3720 3720 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 4264 4264 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 68897 74105 5208 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 33745 40214 6469 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年10月14日 16年12月限 売り 買い 差し引き ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 7790 6038 -1752 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 6970 6290 -680 野村 2713 2119 -594 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 806 426 -380 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1204 842 -362 SMBC日興 1025 692 -333 みずほ証券 1073 759 -314 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 417 203 -214 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1319 1147 -172 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 110 0 -110 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2284 2259 -25 UBS 615 603 -12 広田 326 341 15 ABNｸﾘｱ 19473 19560 87 日産 158 250 92 岡三 163 266 103 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 0 183 183 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1609 1958 349 三菱UFJM 108 466 358 ﾄﾞｲﾂ 223 656 433 大和 593 3927 3334 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年10月14日 17年3月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず