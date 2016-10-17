18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0800 １０月ロイター企業調査 0855 衆議院ＴＰＰ特別委員会 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1430 三菱重工 客船事業評価委員会の報告と説明会 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月１７日（月） 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Sep 12:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Oct 13:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Sep ~18Oct 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Sep ~18Oct 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Sep ◇イベント 16:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 17:35 ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢ主催イベントであいさつ 21:10 ロウ豪中銀総裁が講演 ◇決算予定 バンク・オブ・アメリカ ネットフリックス ＩＢＭ １０月１８日（火） 21:45 ＮＺ：ＣＰＩ Q3 日本時間18日朝6:45 08:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Sep 08:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Sep 12:30 米：消費者物価指数（労働省） Sep 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Oct 20:00 米：対米証券投資（財務省） Aug ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 ◇決算予定 ゴールドマン・サックス Ｊ＆Ｊ ヤフー インテル