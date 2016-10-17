アジア通貨動向（17日）＝ウォン・リンギ・バーツ・元が下落

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［ １７日 ロイター］ - ０１３１ＧＭＴ（日本時間午前１０時３１分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.95 104.16 +0.20 Sing dlr 1.3920 1.3905 -0.11 Taiwan dlr 31.763 31.672 -0.29 Korean won 1140.50 1132.10 -0.74 Baht 35.41 35.28 -0.36 Peso 48.520 48.440 -0.16 Rupiah 13055 13042 -0.10 Rupee 66.70 66.70 0.00 Ringgit 4.2135 4.1980 -0.37 Yuan 6.7328 6.7271 -0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.95 120.30 +15.73 Sing dlr 1.3920 1.4177 +1.85 Taiwan dlr 31.763 33.066 +4.10 Korean won 1140.50 1172.50 +2.81 Baht 35.41 36.00 +1.67 Peso 48.52 47.06 -3.01 Rupiah 13055 13785 +5.59 Rupee 66.70 66.15 -0.82 Ringgit 4.2135 4.2935 +1.90 Yuan 6.7328 6.4936 -3.55
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