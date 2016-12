UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝下落、イエレン発言で米ドル買い優勢

(内容を更新しました) [シンガポール 17日 ロイター] - アジア通貨市場では、大 半の新興国通貨が下落。米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長が 14日、2%の目標を上回るインフレ水準を許容する考えを示唆し、1 5日に米長期債利回りが大幅上昇したことがアジア通貨の売り材料とな った。 9月の米小売売上高が前月比0.6%増と、前月からプラスに転じ たことで、FRBの12月の利上げ観測が強まっている。 ウォン は1.0%安と、ほぼ3カ月ぶり安値。オフショ アファンドによる売りがみられる。 タイバーツ も軟調。プミポン国王の死去により、政治的な 不透明感が強まっている。 マレーシアリンギ は8カ月ぶり安値圏。国債価格の下落を 嫌気した。 シンガポールドル は7カ月以上ぶり安値。17日発表の9 月の非石油部門輸出は前年同月比4.8%減少と、減少率は予想ほど大 きくなかったものの、売りが優勢。 0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.27 104.16 -0.11 Sing dlr 1.3917 1.3905 -0.09 Taiwan dlr 31.805 31.672 -0.42 Korean won 1143.30 1132.10 -0.98 Baht 35.36 35.28 -0.21 Peso 48.545 48.440 -0.22 Rupiah 13053 13042 -0.08 Rupee 66.86 66.70 -0.24 Ringgit 4.2175 4.1980 -0.46 Yuan 6.7335 6.7271 -0.10 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.27 120.30 +15.37 Sing dlr 1.3917 1.4177 +1.87 Taiwan dlr 31.805 33.066 +3.96 Korean won 1143.30 1172.50 +2.55 Baht 35.36 36.00 +1.82 Peso 48.55 47.06 -3.06 Rupiah 13053 13785 +5.61 Rupee 66.86 66.15 -1.07 Ringgit 4.2175 4.2935 +1.80 Yuan 6.7335 6.4936 -3.56