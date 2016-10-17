アジア株式市場サマリー（17日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１７日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2027.61 +4.95 +0.24 2028.93 2033.56 2011.81 前営業日終値 2022.66 台湾 加権指数 9176.22 +11.05 +0.12 9150.67 9182.67 9074.99 前営業日終値 9165.17 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5388.700 -45.332 -0.83 5434.000 5441.200 5388.700 指数 前営業日終値 5434.032
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