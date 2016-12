UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り4カ月ぶり高水準から低下、安値拾いの買い膨らむ

(レートを更新しました) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 94*08.50 2.5247% ) 前営業日終値 93*21.00 2.5550% 10年債(指標銘柄 17時04分 97*19.00 1.7678% ) 前営業日終値 97*12.00 1.7920% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*11.75 1.2572% 前営業日終値 99*08.00 1.2820% 2年債(指標銘柄) 15時03分 99*27.75 0.8187% 前営業日終値 99*26.50 0.8390% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 163*30.00 163*07.00 Tノート先物12月限 130*04.00 129*27.50 米金融・債券市場では、国債利回りが一時つけていた4カ月ぶりの高水準から低下し た。前週末14日には、米連邦準備理事会(FRB)がインフレ高進を容認する可能性を 示唆するイエレン議長の発言を受けて売り込まれていたことから、この日は安値拾いの買 いが膨らんだ。 朝方発表された10月の米NY州製造業業況指数が予想外に悪化し、5月以来の低水 準となったことも、債券買いを後押しした。 取引終盤、指標10年債 は8/32高、利回りは1.762%。ロイタ ーのデータによると、利回りは一時6月2日以来の高水準となる1.814%をつけた。 イエレンFRB議長は14日、力強い総需要と労働市場のひっ迫を伴う「高圧経済」 政策が、2008─09年の金融危機による損失の修復を図る打開策となり得るとの見解 を示した。 一部トレーダーの間では、FRBがインフレ率を目標の2%を超えて上昇することを 容認する可能性を示唆しているとの見方が広がり、5・30年債利回り格差は一時129 ベーシスポイント(bp)に達した。ただその後は前日から約1bp縮小の126bpと なった。 キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデレー氏 は「市場ではなおイエレン議長の発言が消化されている」とし、安値をつけた後に買いに 弾みがついたと指摘した。 一連の経済指標が強弱まちまちの内容となる中、CMEのフェドウォッチによると、 市場に織り込まれた12月米利上げの確率は約70%。14日からほぼ変わらず。 この日は、フィッシャーFRB副議長が講演。FRBは最大雇用と2%のインフレ目 標に「極めて近い」とし、成長押し上げに向け早計に政策の枠組みを変更すべきでないと の立場を示した。明確な利上げ時期は示唆しなかった。 また、ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁はロイターに対し、雇用とインフレ率 は近い時期の利上げの根拠となる水準にあるとの見解を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.25 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 1.50 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -17.25 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -56.50 0.00