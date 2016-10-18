アジア通貨動向（18日）＝元・ウォン・Ｓドル・バーツ上昇

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［１８日 ロイター］ - ０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.84 103.88 +0.03 Sing dlr 1.3868 1.3895 +0.19 Taiwan dlr 31.688 31.770 +0.26 Korean won 1132.80 1137.90 +0.45 Baht 35.17 35.28 +0.32 Peso 48.480 48.525 +0.09 Rupiah 13045 13067 +0.17 Rupee 66.89 66.89 +0.00 Ringgit 4.2050 4.2150 +0.24 Yuan 6.7350 6.7385 +0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.84 120.30 +15.85 Sing dlr 1.3868 1.4177 +2.23 Taiwan dlr 31.688 33.066 +4.35 Korean won 1132.80 1172.50 +3.50 Baht 35.17 36.00 +2.36 Peso 48.48 47.06 -2.93 Rupiah 13045 13785 +5.67 Rupee 66.89 66.15 -1.10 Ringgit 4.2050 4.2935 +2.10 Yuan 6.7350 6.4936 -3.58
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