UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝上昇、米ドル高が一服

(内容を更新しました) [シンガポール 18日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が上昇に転じている 。米ドルの上昇に一服感が出ていることが背景。ただ、リスク選好地合いは不安定で、アジア通貨の上昇余 地は限られているとの見方もある。 ウォン が上げをけん引。株式市場に資金が流入し、外国人投資家は4日連続で買い越してい る。サムスン電子 の新型スマホ、「ギャラクシーノート7」の製造中止に関しては、懸念が行 き過ぎだとの見方が出ているという。 タイバーツ は、外国人投資家が国債に買いを入れる中で上昇した。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.92 103.88 -0.04 Sing dlr 1.3872 1.3895 +0.17 Taiwan dlr 31.712 31.770 +0.18 Korean won 1131.40 1137.90 +0.57 Baht 35.17 35.28 +0.32 Peso 48.500 48.525 +0.05 Rupiah 13043 13067 +0.18 Rupee 66.75 66.89 +0.21 Ringgit 4.2035 4.2150 +0.27 Yuan 6.7400 6.7385 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.92 120.30 +15.76 Sing dlr 1.3872 1.4177 +2.20 Taiwan dlr 31.712 33.066 +4.27 Korean won 1131.40 1172.50 +3.63 Baht 35.17 36.00 +2.36 Peso 48.50 47.06 -2.97 Rupiah 13043 13785 +5.69 Rupee 66.75 66.15 -0.89 Ringgit 4.2035 4.2935 +2.14 Yuan 6.7400 6.4936 -3.66