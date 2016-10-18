アジア株式市場サマリー（18日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１８日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コー ド 韓国 総合株価指 2040.43 +12.82 +0.63 2027.81 2040.72 2026.47 <.KS1 数 1> 前営業日終 2027.61 値 台湾 加権指数 9222.58 +46.36 +0.51 9175.07 9222.58 9157.40 <.TWI I> 前営業日終 9176.22 値 豪 Ｓ＆Ｐ／Ａ 5410.80 +22.120 +0.41 5388.70 5417.50 5386.10 <.AXJ ＳＸ指数 0 0 0 0 O> 前営業日終 5388.68 値 0
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