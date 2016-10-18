TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（19日）

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◆企業関連ニュース > 米ヤフー、7─9月売上高6.5％増 モバイルや動画などの広告収入好調 > インテル、7─9月は予想上回る増収 売上高見通し期待外れで株価4％安 > アーンスト＆ヤング、監査巡り1180万ドル支払い和解へ > 米マサチューセッツ州、Ｗファーゴを認定引受業者から除外 > クレディ・スイス、国外送金ほう助問題で伊当局と和解＝関係筋 > ロシアのガスプロムネフチ、増産ペース緩める可能性＝ＣＥＯ > グレンコア、債務買い戻し枠を14.9億ドルに拡大 > ＶＷの買い取り和解案、米判事が承認に「強く傾く」 > BUZZ-外株：米銀コメリカが上伸、第3四半期決算を好感 > 伊モンテ・パスキ、従来の再建策堅持 代替策も検証 > 米テスラ「モデル３」、新規注文客への納車は2018年以降に > BUZZ-外株：米Ｊ＆Ｊの日中下落率、8カ月ぶりの大きさに > BUZZ-外株：印メークマイトリップが2年ぶり高値、競合他社買収へ > 米ギャップ、英国で「バナナ・リパブリック」全店閉鎖へ > アコーホテルズ、16年利益見通し上限を下方修正 仏・ベルギー低調で > BUZZ-外株：ＩＢＭ4.5％安、粗利益率低下を嫌気 約4カ月ぶりの大幅な下げ > Ｓ＆Ｐ５００企業の7─9月決算、小幅増益の見込み > ユナイテッドヘルス、オバマケア事業撤退で業績上振れも 株価上昇 > 伊アリタリア、独ルフトハンザによる株式取得めぐる協議を否定 > 独ルフトハンザ、全路線でノート７持ち込み禁止 > 米ＳＭエナジー、パーミアン盆地の土地を16億ドルで買収へ > 米タイム、ＣＦＯ退任へ 前月のＣＥＯ交代に続き幹部刷新 > BUZZ-外株：米医療保険ユナイテッドヘルス、決算好感し3年ぶり大幅高 > 米ゴールドマン、7─9月は58％増益 債券トレーディング好調 > アボットとセント・ジュード、一部医療機器をテルモに売却 11.2億ドル > BUZZ-外株：メディシンズ6％高、高脂血症薬治験の中間結果良好 > BUZZ-外株：オアシス・ペトロリアム下落、ゴールドマンが投資判断「売り」に > 米ハーレー・ダビッドソン、第3四半期は減収減益 米市場軟調 > ユナイテッド航空、大西洋路線の座席供給過剰などが業績圧迫と予想 > BUZZ-外株：米ネットフリックス大幅高、独自コンテンツ強化が奏功との声 > 米スプリントの7─9月営業売上高、予想上回る見通し > ドミノ・ピザ、7─9月は予想上回る17％増収 米国内部門が好調 > 米ＡＩＧ、中南米・欧州の一部事業を加フェアファックスに売却 > BUZZ-外株：米チポトレ寄り前1.4％安、投資判断・目標株価引き下げで > 米Ｊ＆Ｊ、第3四半期は前年比4.2％増益 処方薬が好調 > BUZZ-外株：米ドミノ・ピザが最高値で寄り付く勢い、業績好感し4％高