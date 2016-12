UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が上昇、英国債に追従

(レートを更新しました) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 94*21.50 2.5046% ) 前営業日終値 94*09.50 2.5230% 10年債(指標銘柄 17時04分 97*27.00 1.7397% ) 前営業日終値 97*19.50 1.7660% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*16.50 1.2262% 前営業日終値 99*12.00 1.2560% 2年債(指標銘柄) 16時57分 99*28.75 0.8026% 前営業日終値 99*27.50 0.8230% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 164*09.00 163*30.00 Tノート先物12月限 130*09.50 130*04.00 米金融・債券市場では国債価格が上昇、利回りは低下した。おおむね英国債の動きに 追従する格好となった。英国政府の弁護士がこの日、欧州連合(EU)離脱をめぐるいか なる合意も議会による批准が必要となる公算が「非常に大きい」との認識を示したことで 、EU離脱に伴い欧州単一市場へのアクセスを失うハードブレグジット(強硬なEU離脱 )への懸念が和らいだという。 英10年債利回り は約4ベーシスポイント(bp)低下し1.077% 。これを受け、米10年債 は4/32高、利回りは1.750%に低下した 。 こうしたなか、サウジアラビアによる大量の国債発行に備え米国債へのヘッジ売りが 出たことから、国債利回りは一時的に上昇する場面もみられた。IFRによると、サウジ は100億ー150億ドル規模の国債発行を計画している。 経済指標では、9月の米消費者物価指数(CPI)が前月比で0.3%上昇。前年同 月比は1.5%上昇と、2014年10月以来の大幅な伸びとなった。食品やエネルギー を除くコアCPIは前月比0.1%上昇で、8月の0.3%から伸びが縮小。前年同月比 では2.2%上昇と8月の2.3%から小幅鈍化した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 1.75 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -17.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -56.75 -0.25