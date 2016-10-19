アジア通貨動向（19日）＝総じてしっかり

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［ １９日 ロイター］ - ０１４０ＧＭＴ（日本時間午前１０時４０分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.69 103.86 +0.16 Sing dlr 1.3856 1.3861 +0.04 Taiwan dlr 31.501 31.669 +0.53 Korean won 1122.90 1129.40 +0.58 Baht 34.94 35.01 +0.19 Peso 48.170 48.200 +0.06 Rupiah 13008 13030 +0.17 Rupee 66.72 66.72 0.00 Ringgit 4.1860 4.1925 +0.16 Yuan 6.7382 6.7418 +0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.69 120.30 +16.02 Sing dlr 1.3856 1.4177 +2.32 Taiwan dlr 31.501 33.066 +4.97 Korean won 1122.90 1172.50 +4.42 Baht 34.94 36.00 +3.03 Peso 48.17 47.06 -2.30 Rupiah 13008 13785 +5.97 Rupee 66.72 66.15 -0.85 Ringgit 4.1860 4.2935 +2.57 Yuan 6.7382 6.4936 -3.63
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