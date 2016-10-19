UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝大半が上昇、米利上げ観測後退で

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(内容を追加しました) ［シンガポール １９日 ロイター］ - アジア通貨市場では大半の新興国通貨が上 昇した。米国のコアインフレ率の伸びが鈍化し、１２月の利上げ観測が後退したことが背 景。また、中国の国内総生産（ＧＤＰ）発表で中国の景気に対する懸念が一部和らいだ。 韓国ウォン と台湾ドル は株式市場への資金流入に支えられ、１週 間強ぶりの高値。タイバーツは、国王死去後の政治的不透明感が解消されるとの見方から 上昇した。 ドル指数 は７カ月ぶり高値から下落した。 現代フューチャーズの外国為替アナリスト、Jung Sung-yoon氏は、米インフレ指標が 最近上昇基調にあったドルの利益確定売りと１２月の米利上げ観測後退のきっかけを作り 、アジア通貨を支援したと指摘。その上で「欧州中央銀行（ＥＣＢ）の政策など外的な不 確定要素を考えると、（アジア通貨が）この水準からどの程度上昇するかは疑問だ。中国 経済への懸念もまだ残っている」と述べた。 ０５３５ＧＭＴ（日本時間午後２時３５分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.82 103.86 +0.04 Sing dlr 1.3864 1.3861 -0.02 Taiwan dlr 31.460 31.669 +0.66 Korean won 1124.50 1129.40 +0.44 Baht 34.92 35.01 +0.23 Peso 48.230 48.200 -0.06 Rupiah 13010 13030 +0.15 Rupee 66.72 66.72 +0.00 Ringgit 4.1890 4.1925 +0.08 Yuan 6.7395 6.7418 +0.03 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.82 120.30 +15.87 Sing dlr 1.3864 1.4177 +2.26 Taiwan dlr 31.460 33.066 +5.10 Korean won 1124.50 1172.50 +4.27 Baht 34.92 36.00 +3.08 Peso 48.23 47.06 -2.43 Rupiah 13010 13785 +5.96 Rupee 66.72 66.15 -0.85 Ringgit 4.1890 4.2935 +2.49 Yuan 6.7395 6.4936 -3.65
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