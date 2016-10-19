〔表〕きょうの投信設定（20日）＝9本

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ファンド名 ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）２０１ ６─１０ （為替ヘッジあり）２０１６─１０／（部分為替ヘッジあり ２０１６─１０） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 各３１０億円かつ合計で３１０億円 設定額 ── 販売会社 大和証券 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 野村信託銀行 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 野村信託銀行 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 野村信託銀行 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・成長型 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 野村信託銀行 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 野村信託銀行 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 野村信託銀行 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）オルタナティブ 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 野村信託銀行
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