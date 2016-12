米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、サウジ起債でヘッジの動き

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時15分 94*21.50 2.5046% 前営業日終値 94*16.50 2.5120% 10年債(指標銘柄) 16時14分 97*26.00 1.7432% 前営業日終値 97*24.50 1.7480% 5年債(指標銘柄) 16時14分 99*16.00 1.2295% 前営業日終値 99*15.00 1.2360% 2年債(指標銘柄) 15時46分 99*28.75 0.8027% 前営業日終値 99*28.25 0.8110% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 164*07.00 164*09.00 Tノート先物12月限 130*08.50 130*09.50 米金融・債券市場では、国債利回りがほぼ変わらず。サウジアラビアによる海外での 初の起債を背景に、ヘッジに向けた動きが広がった。 サウジは国際金融資本市場で初の国債発行を行い、175億ドルを調達した。関係筋 によると、需要は670億ドルと発行額の約4倍に達した。 DAデイビッドソンの債券バイスプレジデント、メリーアン・ハーリー氏は、サウジ の債券発行を背景にレートロックの売りが出たと指摘。今後は巻き戻す動きとなる可能性 があるとの見方を示した。 取引終盤、指標10年債 は1/32高、利回りは1.743%。 2年債利回り は横ばいの0.799%、30年債利回り もほぼ変わらずの2.508%。 朝方発表された9月の米住宅着工件数を受け、米債利回りが変動する場面もあった。 着工件数は前月比9%減少し、1年半ぶりの水準に落ち込んだ。集合住宅の着工件数が3 8%減と大幅減となり、全体を圧迫した。 午後に入り、米連邦準備理事会(FRB)が公表した地区連銀経済報告(ベージュブ ック)は、9月から10月初旬にかけて大部分の地区が控えめから緩やかなペースで経済 が拡大し、賃金圧力の幾分の高まりがみられたとの認識を示した。 20日には、欧州中央銀行(ECB)理事会が開催される。来年3月に期限を迎える 資産買い入れプログラムを延長するかどうかをめぐり、何らかの手がかりが示されるか注 目されている。 前出のハーリー氏は、各国中銀による市場支援策が底を尽きつつあるとの認識が深ま りつつあるものの、「ECBは緩和的スタンスを維持することになるだろう」と語った。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 1.50 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -17.25 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -57.25 -0.25