21日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 1100 小池百合子東京都知事基調対談(エコノミスト主催「ジャパンサミット」) 1400 9月のショッピングセンター売上高 1500 全国信用組合大会 1535 黒田日銀総裁あいさつ(全国信用組合大会) 1700 黒田日銀総裁基調インタビュー(エコノミスト主催「ジャパンサミット」) 決算:東京製鉄 新規上場 ユーザベース がマザーズに(公開価格2510円) 市場変更 ファーストブラザーズ が東証1部に マザーズから ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 00:30 豪:雇用統計(連邦統計局) Sep 06:00 独:生産者物価指数(連邦統計庁) Sep 08:00 ユーロ圏:経常収支(ECB) Aug 08:00 台湾:輸出受注 Sep 08:30 英:小売売上高(国立統計局) Sep 12:30 米:フィラデルフィア地区連銀業況指数 Oct 12:30 米:新規失業保険申請件数(労働省) w/e 14:00 米:景気先行指数(コンファレンス・ボード) Sep 14:00 米:中古住宅販売(全米リアルター協会) Sep ◇イベント 07:00 インドネシア:中銀金利発表 11:00 トルコ:中銀金利発表 11:45 ECB理事会(金利発表) 12:30 ECB総裁会見 12:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が会合で開会あいさつ "Reforming Culture a nd Behavior in the Financial Services Industry: Expanding the Dialogue" 13:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会の進行役 15:00 米財務省2年・5年・7年・変動利付2年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札 20:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が会合で閉会あいさつ EU首脳会議(ブリュッセル、21日まで) ◇決算予定 マイクロソフト ベライゾン ペイパル アメリカン航空 トラベラーズ シュルンベルジェ 10月21日(金) 01:30 中国:新築住宅価格 Sep 04:00 マレーシア:CPI Sep 08:30 英:公的部門純借入額(国立統計局) Sep ◇イベント 09:00 ワイトマン独連銀総裁、パドアン伊財務相が講演 14:15 タルーロ米FRB理事が講演"Pedagogy and Scholarship in a Post-Crisis Worl d" 18:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 SAP GE マクドナルド ダイムラー ハネウェル