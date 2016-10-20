UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（20日）＝9本、41億1148万円

(設定額を追加しました) ファンド名 ダイワ世界有力企業外債ファンド （為替ヘッジあり）２０１６─１０／（部分為替ヘッジあり２０ １６─１０） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 各３１０億円かつ合計で３１０億円 設定額 為替ヘッジあり３３億９４６４万円／部分為替ヘッジあり７億０ ９８４万円 販売会社 大和証券 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 野村信託銀行 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 野村信託銀行 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 野村信託銀行 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・成長型 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 野村信託銀行 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 野村信託銀行 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 野村信託銀行 ファンド名 ファンドラップ（ウエルス・スクエア）オルタナティブ 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 野村信託銀行