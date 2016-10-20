〔表〕きょうの投信設定（21日）＝6本

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ファンド名 野村ファンドラップＲＥＩＴプレミア Ａコース／Ｂコース 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 各１０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 野村証券、野村信託銀行 ファンド名 野村ファンドラップ債券プレミア 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 野村証券、野村信託銀行 ファンド名 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 野村証券、野村信託銀行 ファンド名 ＤＣニッセイＪ─ＲＥＩＴインデックスファンドＡ 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限額 １００万円 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券 ファンド名 ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限額 １００万円 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券
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