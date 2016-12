UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝原油高でリンギが約1週間ぶり高値

(内容を更新しました) [シンガポール 20日 ロイター] - アジア通貨市場では、原油価格の上昇を受けてリンギが約1 週間ぶりの高値を付けた。フィリピンペソは約1カ月ぶり高値となった。 マレーシアリンギは0.5%高の1ドル=4.1700リンギで、10月11日以来の高値。原油価格 の上昇で、マレーシアの石油・ガス関連収入に対する懸念が和らいだ。 21日午後には2017年の予算案が公表される予定。ナジブ首相の指導力や生活費の上昇に対する不 満を和らげるため、大衆迎合主義的な施策が打ち出されるとみられている。そうした施策は成長を促進する とみられる一方、景気が冷え込んでいる中で財政赤字が拡大すれば、マレーシア国債に格下げリスクが浮上 する。 スコシアバンク(シンガポール)の為替ストラテジスト、Qi Gao氏は「予算案が財政健全化路線を維持 すれば、リンギにとって前向きな材料となる」と指摘。「大衆迎合主義的な予算案なら、米連邦公開市場委 員会(FOMC)を前に債券売りが加速し、リンギが押し下げられる」との見方を示した。 フィリピンペソは0.4%高の1ドル=47.975ペソで、9月23日以来の高値。8月の財政収支 が326億ペソの黒字となったことなどが支援した。 ドゥテルテ大統領の外遊が事業機会の拡大につながるとの期待感も支援材料。 19日のマニラ株式市場では、海外勢の買い越し額が10億7000万ペソ(2229万ドル)で、9 月30日以来の大きさとなった。 大半のアジア新興国通貨の取引で、欧州中央銀行(ECB)理事会の結果を見極めようと、一服商状が 広がった。 0430GMT(日本時間午後1時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.61 103.46 -0.15 Sing dlr 1.3884 1.3867 -0.12 Taiwan dlr 31.512 31.518 +0.02 Korean won 1126.30 1123.20 -0.28 Baht 34.91 34.87 -0.11 Peso 48.010 48.160 +0.31 Rupiah 13000 13005 +0.04 Rupee 66.73 66.67 -0.09 Ringgit 4.1770 4.1900 +0.31 Yuan 6.7398 6.7385 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.61 120.30 +16.11 Sing dlr 1.3884 1.4177 +2.11 Taiwan dlr 31.512 33.066 +4.93 Korean won 1126.30 1172.50 +4.10 Baht 34.91 36.00 +3.13 Peso 48.01 47.06 -1.98 Rupiah 13000 13785 +6.04 Rupee 66.73 66.15 -0.87 Ringgit 4.1770 4.2935 +2.79 Yuan 6.7398 6.4936 -3.65