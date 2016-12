米金融・債券市場＝30年債価格上昇、ＥＣＢ総裁がテーパリング観測否定

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時37分 94*21.50 2.5046% ) 前営業日終値 94*15.00 2.5150% 10年債(指標銘柄 16時36分 97*22.50 1.7556% ) 前営業日終値 97*23.50 1.7520% 5年債(指標銘柄) 16時32分 99*12.75 1.2509% 前営業日終値 99*15.25 1.2340% 2年債(指標銘柄) 15時11分 99*27.50 0.8231% 前営業日終値 99*28.75 0.8030% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 164*21.00 164*07.00 Tノート先物12月限 130*09.00 130*08.50 米金融・債券市場では、30年国債価格が上昇、利回りは低下した。ドラギ欧州中央 銀行(ECB)総裁がこの日の理事会で債券買い入れプログラムの変更について討議しな かったと述べたことを受け、資産買い入れのテーパリング(段階的縮小)観測が後退した 。 RBS証券(コネティカット州)のマクロストラテジスト、ブライアン・デインジャ ーフィールド氏は「ドラギ総裁はテーパリングについて討議しなかったことをかなり強調 していた」とした上で、これが相場の下支えになったと述べた。 指標10年債 は横ばい、利回りは1.752%。「1.75%が投資家 にとって快適な水準の目安となっているようだ」(マニュライフAMのマイク・ロリツィ オ氏)という。30年債利回り は8/32高、利回りは2.501%。 経済指標では、週間の新規失業保険申請件数が前週比1万3000件増の26万件と 、市場予想の25万件を上回ったが、依然労働市場の堅調さを示す水準の範囲内に収まっ た。9月の米中古住宅販売は前月比3.2%増の年率547万戸で、今年6月以来の大き な伸びとなった。CMEグループのFEDウオッチによると、米金利先物が織り込む12 月利上げの確率は7割を超えている。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 2.25 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -16.50 0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -56.25 1.00