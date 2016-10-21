〔マーケットアイ〕金利：日銀が国債買い入れを通告、国債先物は小幅高

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＜１０：１４＞ 日銀が国債買い入れを通告、国債先物は小幅高
日銀は午前１０時１０分、国債買い入れを通告した。対象は「残存１年以下」（買入予定額７００億円）、「同５年超１０年以下」（買入予定額４１００億円）、「物価連動債」（買入予定額２５０億円）。
国債買い入れはほぼ予想通り。国債先物は小幅高水準で目立った反応が出ていない。
同時に、日銀は国庫短期証券（ＴＢ）買い入れを通告。買入予定額は２兆５０００億円。
＜０９：００＞ 国債先物が小幅続伸で寄り付く、日銀買い入れ期待で買い先行
国債先物中心限月１２月限は前営業日比２銭高の１５１円９０銭と小幅続伸で寄り付いた。前日に流動性供給入札を順調にこなして良好な需給環境が意識される中、予想される日銀の国債買い入れに対する期待から強含んで取引が始まった。
市場では「欧米でスティープ化が一服しているが、国内でどこまでフラット化するか見極めたい」（証券）との声が出ている。
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