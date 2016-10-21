［東京 ２１日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 21 October, 2016---------------------------------------- 1400 日本：９月のショッピングセンター売上高 1535 日本：黒田日銀総裁あいさつ（全国信用組合大会）
●海外● ◇イベント 09:00 ワイトマン独連銀総裁、パドアン伊財務相が講演 14:15 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演"Pedagogy and Scholarship in a Post-Crisis World" 18:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
◇決算予定 ＳＡＰ ＧＥ マクドナルド ダイムラー ハネウェル
Monday, 24 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本：主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） 1300 日本：鉄連会長会見 1400 日本：８月改訂景気動向指数 1400 日本：９月のスーパー売上高 1530 経団連会長会見
◇イベント 13:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁講演 中国共産党中央委員会第６回全体会議（六中全会、２７日まで）
◇決算予定 アリババ・ホールディングス ビザ
◇休場 タイ
Tuesday, 25 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：月例経済報告 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1100 ＪＲ九州 上場会見 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 15:30 ドラギ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁が講演"Stability, Equity and Monetary Policy" 17:00 米財務省２年債入札 17:20 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Lending and Investing in Community Development"
◇決算予定 アップル ＡＴ＆Ｔ キャタピラー コーニング デュポン ゼネラル・モーターズ（ＧＭ） プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ） スリーエム ＴモバイルＵＳ
Wednesday, 26 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本：９月企業向けサービス価格指数（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省５年債、変動利付２年債入札
◇決算予定 バイエル グラクソ ボーイング グルーポン コカ・コーラ テスラ・モーターズ テキサス・インスツルメンツ
Thursday, 27 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 ２年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 17:00 米財務省７年債入札
◇決算予定 ＶＷ ドイツ銀行 ＢＡＳＦ アルファベット アマゾン・ドット・コム ブリストル・マイヤーズ スクイブ コノコフィリップス ダウ・ケミカル フォード・モーター リンクトイン アルトリア・グループ ツイッター ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ）
Friday, 28 October, 2016---------------------------------------- 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀）
●海外● ◇イベント ＯＰＥＣが非加盟国含め技術的協議（２９日まで） ロシア：中銀金利発表
◇決算予定 ＵＢＳ シェブロン マスターカード エクソンモービル ゼロックス
Saturday, 29 October, 2016----------------------------------------
ＯＰＥＣが非加盟国含め技術的協議（最終日）
Sunday, 30 October, 2016---------------------------------------- All Day 欧州：夏時間が終了
Monday, 31 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目
Tuesday, 01 November, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目
●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 米連邦公開市場委員会（２日まで）
Wednesday, 02 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：１０月マネタリーベース（日銀） 1400 日本：１０月経済・物価情勢の展望全文（日銀） 1500 日本：１０月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） 1500 サッポロホールディングス 長期経営ビジョン＆第１次中期経営計画
●海外● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表）
Thursday, 03 November, 2016---------------------------------------- ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Nov 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Nov
◇決算予定 Credit Suisse
Friday, 04 November, 2016----------------------------------------
◇イベント 13:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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