Friday, 21 October, 2016---------------------------------------- 1400 日本:9月のショッピングセンター売上高 1535 日本:黒田日銀総裁あいさつ(全国信用組合大会)

●海外● ◇イベント 09:00 ワイトマン独連銀総裁、パドアン伊財務相が講演 14:15 タルーロ米FRB理事が講演"Pedagogy and Scholarship in a Post-Crisis World" 18:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演

◇決算予定 SAP GE マクドナルド ダイムラー ハネウェル

Monday, 24 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本:主要銀行貸出動向アンケート調査(日銀) 1300 日本:鉄連会長会見 1400 日本:8月改訂景気動向指数 1400 日本:9月のスーパー売上高 1530 経団連会長会見

◇イベント 13:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁講演 中国共産党中央委員会第6回全体会議(六中全会、27日まで)

◇決算予定 アリババ・ホールディングス ビザ

◇休場 タイ

Tuesday, 25 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本:月例経済報告 1030 日本:20年利付国債の入札発行 1100 JR九州 上場会見 1245 日本:20年利付国債の入札結果 1515 日本:20年利付国債の第II非価格競争入札結果

●海外● ◇イベント 15:30 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が講演"Stability, Equity and Monetary Policy" 17:00 米財務省2年債入札 17:20 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Lending and Investing in Community Development"

◇決算予定 アップル AT&T キャタピラー コーニング デュポン ゼネラル・モーターズ(GM) プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) スリーエム TモバイルUS

Wednesday, 26 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本:9月企業向けサービス価格指数(日銀) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省5年債、変動利付2年債入札

◇決算予定 バイエル グラクソ ボーイング グルーポン コカ・コーラ テスラ・モーターズ テキサス・インスツルメンツ

Thursday, 27 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1030 2年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 2年利付国債の入札結果 1515 2年利付国債の第II非価格競争入札結果

●海外● ◇イベント 07:30 スウェーデン:中銀金利発表 08:00 ノルウェー:中銀金利発表 17:00 米財務省7年債入札

◇決算予定 VW ドイツ銀行 BASF アルファベット アマゾン・ドット・コム ブリストル・マイヤーズ スクイブ コノコフィリップス ダウ・ケミカル フォード・モーター リンクトイン アルトリア・グループ ツイッター ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)

Friday, 28 October, 2016---------------------------------------- 1400 日本:基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日銀)

●海外● ◇イベント OPECが非加盟国含め技術的協議(29日まで) ロシア:中銀金利発表

◇決算予定 UBS シェブロン マスターカード エクソンモービル ゼロックス

Saturday, 29 October, 2016----------------------------------------

OPECが非加盟国含め技術的協議(最終日)

Sunday, 30 October, 2016---------------------------------------- All Day 欧州:夏時間が終了

Monday, 31 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合1日目

Tuesday, 01 November, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合2日目

●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会(金利発表) 米連邦公開市場委員会(2日まで)

Wednesday, 02 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本:10月マネタリーベース(日銀) 1400 日本:10月経済・物価情勢の展望全文(日銀) 1500 日本:10月国内ユニクロ既存店売上高(ファーストリテイリング) 1500 サッポロホールディングス 長期経営ビジョン&第1次中期経営計画

●海外● ◇イベント 15:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会(声明発表)

Thursday, 03 November, 2016---------------------------------------- ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) Nov 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Nov

◇決算予定 Credit Suisse

Friday, 04 November, 2016----------------------------------------

◇イベント 13:00 ブレイナード米FRB理事が講演

