〔表〕きょうの投信設定（24日）＝6本

ファンド名 グローバルＣＢファンド（繰上償還条項付／下値目安設定型 ） 運用会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ── 販売会社 野村証券 ファンド名 ＬＡＦ（リキッド・アセット・ファンド） 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １５００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド名 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）＜愛称：は いとうドリ＞ 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ 設定上限額 １５億円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 みずほ信託銀行、ゆうちょ銀行 ファンド名 日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）＜愛称：はいと う日本＞ 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 ５０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 ゆうちょ銀行 ファンド名 ダイワ上場投信─東証ＲＥＩＴ指数 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 １０００億円 設定額 ── 販売会社 大和証券、野村証券、エービーエヌ・アムロ・クリアリング 証券、ＢＮＰパリバ証券 ファンド名 リスク抑制世界８資産バランスファンド＜しあわせの一歩＞ 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 みずほ信託銀行