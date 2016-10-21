新規上場日程一覧（21日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧にな れます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をク リックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） 東証１部・福証 九州旅客鉄道 9142 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 10/25（福証は10/26 なし・1億6000万株(なし) 100 ） （公開価格） （仮条件） （主幹事） 2600 2400─2600 三菱ＵＦＪモ ルガン・スタ ンレー ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） マザーズ アイモバイル 6535 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 10/27 333万株・222万株(82.38万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 1320 1220─1320 ＳＢＩ ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） 東証 バロックジャパンリミテッド 3548 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/1 420万株・778.98万株(178.69万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 10/24 2000─2240 大和 ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） 名証２部 岐阜造園 1438 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/1 40万株・なし（6万株） 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 10/24 1000─1150 東海東京 ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ ＬＳ─ＬＩＮＫＳ 6536 Ｍａｒｋｅｔ （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/10 なし・なし(なし) 100 （公開価格） （仮条件） （Ｊ─Ａｄｖ ｅｓｅｒ） フィリップ ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） マザーズ フィル・カンパニー 3267 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/18 20万株・10万株(4.5万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 11/9 10/28 ＳＢＩ ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） 東証マザーズ・福証 ＷＡＳＨハウス 6537 Ｑ─Ｂｏａｒｄ （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/22 62万株・49.25万株(16.68万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 11/11 11/2 野村 ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） マザーズ ＪＭＣ 5704 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/29 97万株・3万株(15万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 11/17 11/9 野村 ------------------ ----------------------------------- ----------- -- ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 ------------------ ----------------------------------- ----------- -- （市場） （社名） （コード） 東証１部 クスリのアオキホールディングス 3549 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/21 100 （既上場市場） （既上場社名） （既上場コー ド） 東証１部 クスリのアオキ 3398 ------------------ ----------------------------------- ----------- --