UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝下落、人民元は6年ぶり安値更新

(情報を更新しました) [シンガポール 21日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて下落。欧州中央 銀行(ECB)が刺激策縮小の観測を後退させたことを背景にユーロが下げ、ドル指数<. DXY>は7カ月ぶり高水準。また原油安を受けてリスク志向は悪化している。 人民元 は企業のドル需要を受けて6年ぶり安値を更新。週ベースでは0. 4%安で、3週連続の下落となる見通し。シンガポールドル は3月3日以来の安 値に落ち込んだ。週ベースでは0.2%安。 韓国ウォン が域内の下げを主導。輸入業者のドル需要を受けて下落してい る。 インドネシアルピア は軟調。インドネシア中銀は20日、予想外の利下げを 実施した。 マレーシアリンギ は原油価格とともに下げている。 SEB銀行のアジア戦略部門代表、ショーン・ヨコタ氏は「市場が織り込む12月の 米利上げの確率が80─90%になるまで、アジア新興国通貨は一段と下落する」との見 方を示した。 CMEのフェドウォッチによると、市場に織り込まれた12月米利上げの確率は約7 0%を超えている。 ヨコタ氏はまた、11月8日の米大統領選投票日までセンチメントは脆弱(ぜいじゃ く)となる可能性があると指摘した。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.89 103.96 +0.07 Sing dlr 1.3934 1.3921 -0.09 Taiwan dlr 31.650 31.530 -0.38 Korean won 1135.60 1127.50 -0.71 Baht 35.13 34.99 -0.41 Peso 48.320 48.100 -0.46 Rupiah 13040 13005 -0.27 Rupee 66.87 66.81 -0.09 Ringgit 4.1900 4.1810 -0.21 Yuan 6.7566 6.7457 -0.16 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.89 120.30 +15.80 Sing dlr 1.3934 1.4177 +1.74 Taiwan dlr 31.650 33.066 +4.47 Korean won 1135.60 1172.50 +3.25 Baht 35.13 36.00 +2.47 Peso 48.32 47.06 -2.61 Rupiah 13040 13785 +5.71 Rupee 66.87 66.15 -1.07 Ringgit 4.1900 4.2935 +2.47 Yuan 6.7566 6.4936 -3.89