アジア株式市場サマリー（21日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２１日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2033.00 -7.60 -0.37 2039.40 2040.40 2029.79 前営業日終値 2040.60 台湾 加権指数 9306.57 -10.67 -0.11 9322.55 9348.09 9292.53 前営業日終値 9317.24 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5430.300 -11.844 -0.22 5442.100 5446.900 5410.800 指数 前営業日終値 5442.144
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