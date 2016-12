米金融・債券市場＝薄商いのなか利回りほぼ横ばい

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 95*01.50 2.4862% ) 前営業日終値 94*25.50 2.4980% 10年債(指標銘柄 16時21分 97*28.00 1.7364% ) 前営業日終値 97*25.00 1.7470% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*14.00 1.2428% 前営業日終値 99*14.00 1.2430% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*27.25 0.8275% 前営業日終値 99*27.50 0.8230% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 164*26.00 164*21.00 Tノート先物12月限 130*11.00 130*09.00 米金融・債券市場では、薄商いのなか国債利回りがほぼ横ばいで推移した。欧州中央 銀行(ECB)のドラギ総裁の前日の国債買い入れに関するコメントを受けた債券需要が 、米連邦準備理事会(FRB)が年内に利上げに踏み切るとの観測で相殺された形となっ た。 終盤の取引で10年債 利回りは1.738%で推移。前日終盤からの下 げ幅は1ベーシスポイント(bp)以下となっている。この日は主要な米経済指標の発表 がなかったことも売買が細る要因となった。 前日はドラギECB総裁が理事会後の記者会見で、同日の理事会では債券買い入れプ ログラムの変更について討議しなかったと発言。ECBによる資産買い入れのテーパリン グ(段階的縮小)観測が後退した。 これに先立ち米債券市場ではECBが買い入れを縮小させるのではないかとの思惑か ら長期債を中心に売りが出ており、長期債利回りが今週に入り4カ月ぶりの高水準をつけ るなどしていた。 市場関係者は、5年債と30年債の利回り格差が200日移動平均を下回って推移し ていることなど、テクニカルな面からも米長期債に対する支援が見られていると指摘。こ の日の取引では同利回り格差は一時2bp縮小。取引終盤では前日からほぼ横ばいの12 5bpとなっている。 FRBが12月の会合で利上げに踏み切るとの観測からこの日の取引では米2年債や 米3年債などの短期債の利回りはやや上昇した。 米国の金融政策については、サンフランシスコ(SF)地区連銀のウィリアムズ総裁 がこの日の講演で緩やかな利上げを早めに実施すべきとの考えをあらためて強調。CME のFEDウオッチによると金利先物はFRBが12月に利上げする確率が約70%である ことを示す水準にある。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 2.00 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -16.25 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -56.25 0.25