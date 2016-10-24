25日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ドゥテルテ比大統領来日（２７日まで） ＪＲ九州上場 0830 閣議、閣議後会見 1000 全国財務局長会議 1030 ２０年利付国債の入札発行 1245 ２０年利付国債の入札結果 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1710 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月２５日（火） （現地時間25日）23:00 韓国：ＧＤＰ速報値 Q3 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Oct 12:30 ブラジル：経常収支 Sep 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Aug 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Aug 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Oct 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Oct ◇イベント 14:35 カーニー英中銀総裁が英上院経済問題委員会で証言 15:30 ドラギＥＣＢ総裁が講演"Stability, Equity and Monetary Policy" 17:00 米財務省２年債入札 17:20 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Lending and Investing in Com munity Development" ◇決算予定 フィアット・クライスラー・オートモービルズ ノバルティス アップル キャタピラー コーニング デュポン ゼネラル・モーターズ（ＧＭ） プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ） スリーエム スプリント