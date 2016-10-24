〔マーケットアイ〕金利：国債先物が続落で寄り付く、中期ゾーンが軟調

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＜０９：００＞ 国債先物が続落で寄り付く、中期ゾーンが軟調
国債先物中心限月１２月限は前営業日比１０銭安の１５１円７２銭と続落で寄り付いた。寄り直後に一時１５１円７１銭に下落し、９月２３日以来約１カ月ぶりの安値を付けた。前週末の米債は小動きだったが、夜間取引で国債先物が売られた流れを引き継いだ。
現物市場は出合い薄。２年債利回りが同１ｂｐ高いマイナス０．２５０％、５年債利回りが同１ｂｐ高いマイナス０．１９５％に上昇した。
市場では、グローバルに緩和の限界が意識されており、「朝方の気配を見る限り、中期ゾーンの上値が重い。前週末の流れを引き継いでいるようだ」（国内金融機関）との声が出ている。
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