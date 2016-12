UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝人民元が6年ぶり安値、米利上げ観測によるドル高で

(内容を更新しました。) [シンガポール 24日 ロイター] - 24日のアジア新興国通 貨は、米連邦準備理事会(FRB)当局者の発言を受けてFRBが12 月に利上げするとの観測から米ドルが9カ月ぶり高値付近で推移する中 、人民元が6年ぶり安値を更新した。 中国人民銀行(中央銀行)はこの日は取引開始前に元の対ドル基準 値を6年ぶり安値に設定。ドル高を背景に、オンショア とオ フショア の人民元はともに2010年以来の安値を付けた。 サムスン・フューチャーズの調査責任者は「人民銀は戦略的に元安 を管理しているようだ」と指摘。「人民銀はドル高のときは基準値にそ れを積極的に反映し、ドル安のときは基準値にさほど反映させない傾向 がある」と語った。 元安は韓国ウォン や台湾ドル にも影響し、両通 貨はともに1週間ぶり安値を付けた。 台湾では株式市場で海外投資家が売り越しに転じた一方、月末が近 いにもかかわらず、輸出企業の決済のための台湾ドル買いがほとんどみ られていない。 韓国では輸出業者の月末の決済需要でウォンが買われ、ウォンの下 げ幅は縮小した。 ソウルの外銀トレーダーは「月末の企業の動向を踏まえると、ウォ ンが元安に追随する可能性は低い。最近の外国勢の債券売りでどれほど のドル需要が創出されるかが重要になる」と語った。 0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。なおタイ市場は祝日のため休場 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.93 103.85 -0.08 Sing dlr 1.3927 1.3940 +0.09 Taiwan dlr 31.701 31.630 -0.22 Korean won 1135.70 1134.90 -0.07 *Baht 35.12 35.12 0.00 Peso 48.305 48.330 +0.05 Rupiah 13038 13040 +0.02 Rupee 66.88 66.89 +0.01 Ringgit 4.1800 4.1830 +0.07 Yuan 6.7738 6.7655 -0.12 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.93 120.30 +15.75 Sing dlr 1.3927 1.4177 +1.80 Taiwan dlr 31.701 33.066 +4.31 Korean won 1135.70 1172.50 +3.24 Baht 35.12 36.00 +2.50 Peso 48.31 47.06 -2.58 Rupiah 13038 13785 +5.73 Rupee 66.88 66.15 -1.09 Ringgit 4.1800 4.2935 +2.72 Yuan 6.7738 6.4936 -4.14