26日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ９月企業向けサービス価格指数（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 決算：キヤノン、任天堂、ＬＩＮＥ、アドテスト、オリックス ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月２５日（火） 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Oct 12:30 ブラジル：経常収支 Sep 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Aug 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Aug 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Oct 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Oct ◇イベント 14:35 カーニー英中銀総裁が英上院経済問題委員会で証言 15:30 ドラギＥＣＢ総裁が講演"Stability, Equity and Monetary Policy" 17:00 米財務省２年債入札 17:20 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Lending and Investing in Com munity Development" ◇決算予定 モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ（モンテ・パスキ） フィアット・クライスラー・オートモービルズ ノバルティス アップル キャタピラー コーニング デュポン ゼネラル・モーターズ（ＧＭ） メルク プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ） スリーエム スプリント １０月２６日（水） 00:30 豪：ＣＰＩ（連邦統計局） Q3 05:00 シンガポール：製造業生産 Sep 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Sep 06:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Nov 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Sep ◇イベント 17:00 米財務省５年債、変動利付２年債入札 ◇決算予定 現代自動車 ポスコ ＬＧディスプレー バイエル グラクソ ボーイング グルーポン コカ・コーラ テスラ・モーターズ テキサス・インスツルメンツ