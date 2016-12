26日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 9月企業向けサービス価格指数(日銀) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 決算:キヤノン、任天堂、LINE、アドテスト、オリックス ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 10月25日(火) 08:00 独:IFO業況指数 Oct 12:30 ブラジル:経常収支 Sep 12:55 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米:住宅価格指数(連邦住宅金融局) Aug 13:00 米:S&Pケース・シラー米住宅価格指数 Aug 14:00 米:リッチモンド連銀製造業総合指数 Oct 14:00 米:消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) Oct ◇イベント 14:35 カーニー英中銀総裁が英上院経済問題委員会で証言 15:30 ドラギECB総裁が講演"Stability, Equity and Monetary Policy" 17:00 米財務省2年債入札 17:20 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Lending and Investing in Com munity Development" ◇決算予定 モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ(モンテ・パスキ) フィアット・クライスラー・オートモービルズ ノバルティス アップル キャタピラー コーニング デュポン ゼネラル・モーターズ(GM) メルク プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) スリーエム スプリント 10月26日(水) 00:30 豪:CPI(連邦統計局) Q3 05:00 シンガポール:製造業生産 Sep 06:00 独:輸入物価(連邦統計庁) Sep 06:00 独:消費者信頼感指数(GfK) Nov 11:00 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 13:45 米:サービス部門PMI速報値(マークイット) Oct 13:45 米:総合PMI速報値(マークイット) Oct 14:00 米:新築1戸建て住宅販売(商務省) Sep ◇イベント 17:00 米財務省5年債、変動利付2年債入札 ◇決算予定 現代自動車 ポスコ LGディスプレー バイエル グラクソ ボーイング グルーポン コカ・コーラ テスラ・モーターズ テキサス・インスツルメンツ