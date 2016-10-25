26日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ９月企業向けサービス価格指数（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 決算：キヤノン、任天堂、ＬＩＮＥ、アドテスト、オリックス ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月２５日（火） 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Oct 12:30 ブラジル：経常収支 Sep 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Aug 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Aug 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Oct 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Oct ◇イベント 14:35 カーニー英中銀総裁が英上院経済問題委員会で証言 15:30 ドラギＥＣＢ総裁が講演"Stability, Equity and Monetary Policy" 17:00 米財務省２年債入札 17:20 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Lending and Investing in Com munity Development" ◇決算予定 モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ（モンテ・パスキ） フィアット・クライスラー・オートモービルズ ノバルティス アップル キャタピラー コーニング デュポン ゼネラル・モーターズ（ＧＭ） メルク プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ） スリーエム スプリント １０月２６日（水） 00:30 豪：ＣＰＩ（連邦統計局） Q3 05:00 シンガポール：製造業生産 Sep 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Sep 06:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Nov 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Sep ◇イベント 17:00 米財務省５年債、変動利付２年債入札 ◇決算予定 現代自動車 ポスコ ＬＧディスプレー バイエル グラクソ ボーイング グルーポン コカ・コーラ テスラ・モーターズ テキサス・インスツルメンツ
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
モンテパスキ救済策の不安
伊政府の救済策では、今後の経済動向次第でモンテ・パスキの不良債権が増加するリスクが拭えないと野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文