UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（25日）＝7本、2億1520万円

(設定額を追加しました) ファンド名 ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型） 運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額 １億円 設定額 １億円 販売会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント ファンド名 好循環社会促進日本株ファンド＜愛称：みんなのチカラ＞ 運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額 １億円 設定額 １億円 販売会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント ファンド名 ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド＜愛称：バリュー・マ イスター＞ 運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額 １０万円（自己設定） 設定額 １０万円 販売会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント ファンド名 ＳＯＭＰＯ Ｊリートファンド＜愛称：リート名人＞ 運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額 １０万円（自己設定） 設定額 １０万円 販売会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント ファンド名 ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５／２０４５／２０ ３５ ＜愛称：ハッピーボヤージュ２０５５／２０４５／２０３５＞ 運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額 各１億円 設定額 各５００万円 販売会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント