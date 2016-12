UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝大半が上昇、人民元相場の安定で

(内容を追加しました) [シンガポール 25日 ロイター] - アジア新興国通貨は、人民元相場の安定を 背景に大半が上昇している。ただ、強い米製造業指標や米連邦準備理事会(FRB)当局 者発言を受けて12月の米利上げがほぼ確実視されるなか、上値は重い。 人民元は対ドルで小幅上昇した。中国人民銀行(中央銀行)の易綱副総裁は人民日報 の論説で、人民元はおおむね安定を維持する見込みであり、継続的に下落する根拠はない と指摘した。 人民元がしっかりとなったことから、台湾ドル やシンガポールドル も上昇した。 タイバーツ は債券市場への資金流入で他の通貨をアウトパフォームした。海 外投資家は、プミポン国王の死去を受けた最近の売りは行き過ぎと判断し、タイ国債を買 い戻している。 韓国ウォン は約1週間ぶり安値をつけた。海外投資家の株・債券売りがウ ォンを圧迫した。 0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.36 104.18 -0.18 Sing dlr 1.3925 1.3932 +0.05 Taiwan dlr 31.615 31.683 +0.22 Korean won 1136.20 1131.00 -0.46 Baht 35.01 35.12 +0.32 Peso 48.315 48.190 -0.26 Rupiah 13011 13012 +0.01 Rupee 66.88 66.85 -0.06 Ringgit 4.1725 4.1750 +0.06 Yuan 6.7760 6.7775 +0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.36 120.30 +15.27 Sing dlr 1.3925 1.4177 +1.81 Taiwan dlr 31.615 33.066 +4.59 Korean won 1136.20 1172.50 +3.19 Baht 35.01 36.00 +2.83 Peso 48.32 47.06 -2.60 Rupiah 13011 13785 +5.95 Rupee 66.88 66.15 -1.10 Ringgit 4.1725 4.2935 +2.90 Yuan 6.7760 6.4936 -4.17