アジア株式市場サマリー（25日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２５日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2037.17 -10.57 -0.52 2042.29 2042.65 2031.25 前営業日終値 2047.74 台湾 加権指数 9385.65 +63.15 +0.68 9338.09 9399.97 9334.80 前営業日終値 9322.50 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5442.800 +34.314 +0.63 5408.500 5455.700 5407.700 前営業日終値 5408.486
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