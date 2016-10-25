〔需給情報〕日経225はＵＢＳが買い越しトップ＝25日先物手口

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［東京 ２５日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、２５日の市場では、日経２２５期近でＡＢＮクリアが売り越しトップ、ＵＢ Ｓが買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではメリルリンチが売り越しトップ、ＪＰモルガンが買い越し トップとなった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年10月25日 16年12月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 10888 9994 -894 三菱UFJM 763 0 -763 みずほ証券 1132 392 -740 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 915 270 -645 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 2679 2314 -365 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 233 0 -233 日産 599 462 -137 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 593 466 -127 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 254 218 -36 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 360 344 -16 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1594 1587 -7 松井 342 346 4 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 498 517 19 楽天 345 394 49 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 3963 4045 82 岡三 278 422 144 ﾄﾞｲﾂ 363 560 197 SMBC日興 0 218 218 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 0 229 229 SBI証 592 1022 430 大和 242 1069 827 野村 1204 2096 892 UBS 0 1165 1165 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年10月25日 17年03月限 売り 買い 差し引き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 379 76 -303 ﾅﾃｨｸｼｽ 50 0 -50 松井 49 39 -10 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 10 5 -5 SBI証 31 27 -4 ﾏﾈｯｸｽ 3 1 -2 ﾄﾞｲﾂ 1 0 -1 岡三 16 15 -1 大和 4 4 0 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 1 1 野村 0 1 1 日産 6 8 2 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 9 12 3 GMOｸﾘｯｸ 3 9 6 ABNｸﾘｱ 180 196 16 楽天 60 106 46 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 2 303 301 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年10月25日 16年11月限 売り 買い 差し引き ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 2609 2017 -592 ABNｸﾘｱ 5549 4991 -558 楽天 1138 1043 -95 SMBC日興 69 0 -69 SBI証 1065 1012 -53 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 20 0 -20 広田 20 0 -20 だいこう 192 182 -10 GMOｸﾘｯｸ 60 52 -8 大和 36 29 -7 松井 100 94 -6 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 36 36 0 岩井ｺｽﾓ 0 6 6 ﾏﾈｯｸｽ 288 299 11 IB証券 13 25 12 ひびき 0 12 12 立花 0 14 14 むさし 88 110 22 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 476 516 40 日産 36 80 44 岡三 44 103 59 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 197 268 71 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 1540 2708 1168 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年10月25日 16年12月限 売り 買い 差し引き ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 22287 19498 -2789 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2591 0 -2591 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 4042 1465 -2577 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 5409 3461 -1948 岡三 5043 3776 -1267 みずほ証券 5875 4609 -1266 山和 1050 0 -1050 SBI証 12245 11306 -939 松井 13012 12257 -755 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2404 1791 -613 楽天 7233 6825 -408 ﾏﾈｯｸｽ 2735 2526 -209 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 1787 1711 -76 ABNｸﾘｱ 112727 112684 -43 GMOｸﾘｯｸ 1903 2229 326 日産 1831 2921 1090 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 10222 11674 1452 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 6745 8243 1498 大和 0 1700 1700 ﾄﾞｲﾂ 0 1940 1940 野村 920 3742 2822 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 55721 59382 3661 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年10月25日 16年12月限 売り 買い 差し引き ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 5883 3703 -2180 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 1000 142 -858 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1540 892 -648 大和 655 142 -513 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2420 1930 -490 三菱UFJM 863 483 -380 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 5504 5203 -301 広田 114 0 -114 ｱｰｸ 100 0 -100 ABNｸﾘｱ 12585 12512 -73 みずほ証券 751 697 -54 豊 144 144 0 SMBC日興 179 192 13 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 0 119 119 日産 0 119 119 岡三 128 356 228 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 323 639 316 野村 779 1221 442 UBS 255 758 503 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 0 611 611 ﾄﾞｲﾂ 463 1289 826 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 694 1815 1121 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 673 1962 1289 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年10月25日 17年03月限 売り 買い 差し引き 松井 1 1 0
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