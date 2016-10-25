TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（26日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > 足元の大幅なポンド安無視できず、11月会合で考慮＝英中銀総裁 > 北朝鮮の核放棄「成功の見込みない」核能力抑制が関の山＝米高官 > パウエル元米国務長官、クリントン氏に投票表明＝報道 > ＥＣＢはマイナス金利のコスト増大認識、過度な長期化望まず＝総裁 > ＥＣＢ、超低金利によるコスト増大を認識＝ドラギ総裁 > 金融規制同等性、ＥＵの真剣な検討期待＝英中銀総裁 > 先進国、成長連動債で協力も 景気後退による危機回避 > 低金利ニューノーマルでない、銀行同盟未完はリスク＝ＥＣＢ総裁 > 米2年債入札、最高落札利回り0.855％ 5月以来の高水準 > 金融政策は限界に到達、流動性や債務は国際的に過剰＝独財務相 > 金融安定リスクの兆候、現時点では見られず＝ＥＣＢ総裁 > 米ＣＢ消費者信頼感指数、10月は98.6に大幅低下 予想届かず > ハンガリー、予想外の翌日物貸出金利引き下げ > 英中銀独立性、疑念生じれば英資産保有コスト上昇＝カーニー総裁 > ＥＵ離脱交渉では金融業界優先、ＱＥは景気支援で効果＝英財務相 > 米ケース・シラー住宅価格指数、8月は前年比5.1％上昇

◆企業関連ニュース > 米アップル、7─9月のｉＰｈｏｎｅ販売予想上回る 減少は3四半期連続 > 米チポトレ、第3四半期の既存店売上高22％減 予想超える落ち込み > ティッセンクルップのブラジル部門、テルニウムが買収か＝関係筋 > 米キャタピラー、第3四半期大幅減益 通年見通し引き下げ > 独ヒューゴ・ボスＣＥＯ、高級品市場から撤退の考え示唆＝独紙 > BUZZ-外株：ラムバス11.3％高、決算を好感 > BUZZ-外株：医薬品ホライゾン3.7％高、売上高見通し引き上げ > 次はＴモバイルが買収標的か、ＡＴ＆Ｔとタイム・ワーナー合意で > 伊グッチ、第3四半期既存店売上高17％増 12年以来初の2桁の伸び > 仏ルノー、第3四半期は13％増収 欧州市場回復 > ドイツ銀、ポストバンク完全統合の公算 分離断念＝関係筋 > BUZZ-外株：半導体ＡＭＳ急落、「特定の顧客」のマイナス動向が業績を圧迫と警告 > 米スプリント、第2四半期前払い契約予想以上に減少 株価急落 > 中国の雄邁、米で最大1万台のウェブカメラ回収 サイバー攻撃に絡み > 米ＫＫＲ、第3四半期予想上回る 投資利益拡大 > BUZZ-外株：米ツイッター4.4％安、8％相当の人員削減を計画との報道で > BUZZ-外株：米フリーポート、上昇率1カ月ぶりの大きさ 決算黒字に > ＧＭの第3四半期、利益が予想上回る 北米トラック・ＳＵＶ好調 > ジェットブルー、第3四半期利益は予想割れ 費用増や運賃下落で > ユナイテッド・テク、7─9月収益予想超え 通年見通し下限引き上げ > アンダーアーマー、7─9月は22％増収 過去6年で最低の伸び 北米が減速 > ブラックベリー、3機種目のアンドロイド搭載スマホ 自社開発最後 > 米ロッキード、第3四半期は14.8％増収 シコルスキー好調 > BUZZ-外株：米デュポン上昇、第3四半期利益予想上回る > フィアット・クライスラー、通年利益見通し引き上げ ＳＵＶ好調 > BUZZ-外株：米ベーカー・ヒューズ上昇、第3四半期損失予想ほど膨らまず > BUZZ-外株：米ワールプール寄り前4％安、予想下回る決算や見通し下方修正で > 米３Ｍ、通年見通し再び引き下げ 新興国不振響く > BUZZ-外株：イーライリリー寄り前1％安、予想下回る決算で > 米Ｐ＆Ｇ、7─9月利益は予想上回る ホームケア製品など好調