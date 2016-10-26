27日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0845 日米韓次官会議 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1700 天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議（第２回） 新規上場 アイモバイル がマザーズに（公開価格1320円） 決算：富士通、野村ＨＤ、日立建機、富士フイルム、花王、リコー、日野自動車、ＪＲ 東海 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月２６日（水） 05:00 シンガポール：製造業生産 Sep 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Sep 06:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Nov 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Sep ◇イベント 17:00 米財務省５年債、変動利付２年債入札 ◇決算予定 中国銀行、現代自動車、ポスコ、ＬＧディスプレー、バイエル、 グラクソ、ボーイング、グルーポン、コカ・コーラ、 テスラ・モーターズ、テキサス・インスツルメンツ １０月２７日（木） 21:45 ＮＺ：貿易収支 Sep （現地時間２７日） 08:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Sep 08:30 英：ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q3 12:30 米：耐久財受注（商務省） Sep 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Sep ◇イベント 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 08:00 ノルウェー：中銀金利発 表 17:00 米財務省７年債入札 カナダＥＵ首脳会議（ブリュッセル） ◇決算予定 サムスン電子、ＬＧ電子マルチ・スズキ、ＡＢＢ、ＢＡＳＦ、 フォルクスワーゲン（ＶＷ）、ドイツ銀行、スタトイル、 アルトリア・グループ、アルファベット、アマゾン・ドット・コム、 ブリストル・マイヤーズ スクイブ、コノコフィリップス、 ダウ・ケミカル、フォード・モーター、ツイッター、 ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ）
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