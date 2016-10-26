〔マーケットアイ〕金利：日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期

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＜１０：１１＞ 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期

日銀は午前１０時１０分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存１年超３年以下」（買入予定額４０００億円）、「残存３年超５年以下」（同４２００億円）「残存１０年超２５年以下」（同１９００億円）、「残存２５年超」（同１１００億円）。

日銀買い入れは、対象を含めてほぼ予想通り。国債先物は動意薄。中心限月１２月限は前日終値（１５１円８９銭）付近での値動き。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同変わらずのマイナス０．０７０％で推移している。

＜０８：５８＞ 国債先物は前日終値付近、日銀買い入れ期待が下支え

国債先物中心限月１２月限は前営業日比変わらずの１５１円８９銭で寄り付いた。その後は前日終値を挟んだ水準で小動きで推移している。前日夜間取引で下落した流れを受けて売りが先行するとみられていたが、予想される日銀買い入れへの期待が相場を下支えしている。

市場では「日銀買い入れの対象は、超長期と中期が予想されている。特に超長期は、前日に２０年債入札を終えたばかりなだけにどの程度の売り圧力があるのか、注目したい」（証券）との声が出ている。

現物市場は閑散。２年利付国債利回りは同変わらずのマイナス０．２５５％を付けた。

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