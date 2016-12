UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝ドル軟調で総じて上昇、上値は重い

(情報を更新しました) [シンガポール 26日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて上昇。ドルが約 9カ月ぶり高値から下落している。ただ12月の米利上げ観測の高まりを背景にアジア通 貨は上昇の勢いを維持するのに苦戦している。 人民元 は、中国人民銀行(中央銀行)がドルの下落を反映して元の対ドル 基準値を元高/ドル安水準に設定したことを受け上昇。 台湾ドル も、株式市場への資金流入を背景に小幅高となっている。 ドル指数 は25日、2月1日以来の高値から反落。アジア通貨を支援している 。 ただCMEグループのFEDウオッチによると、市場が織り込む12月米利上げの確 率は78%を超えており、アジア通貨はドル安による恩恵を十分には受けられていない。 韓国ウォン は一時1週間ぶり高値をつけたが、株式市場での海外勢の売り を背景に下げに転じている。 DBSバンク(シンガポール)の上級為替ストラテジスト、フィリップ・ウィー氏は 「市場は、米連邦公開市場委員会(FOMC)や米大統領選といった主要イベントを控え 、最近のドル高を消化しているのかもしれない」と指摘。 12月の米利上げがほぼ確実視されており、アジア通貨の上値は重いとの見方を示し た。 0350GMT(日本時間午後0時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.31 104.23 -0.08 Sing dlr 1.3890 1.3897 +0.05 Taiwan dlr 31.588 31.616 +0.09 Korean won 1134.50 1133.50 -0.09 Baht 35.02 34.91 -0.33 Peso 48.340 48.340 +0.00 Rupiah 13002 13002 +0.00 Rupee 66.80 66.82 +0.03 Ringgit 4.1580 4.1550 -0.07 Yuan 6.7698 6.7795 +0.14 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.31 120.30 +15.33 Sing dlr 1.3890 1.4177 +2.07 Taiwan dlr 31.588 33.066 +4.68 Korean won 1134.50 1172.50 +3.35 Baht 35.02 36.00 +2.80 Peso 48.34 47.06 -2.65 Rupiah 13002 13785 +6.02 Rupee 66.80 66.15 -0.97 Ringgit 4.1580 4.2935 +3.26 Yuan 6.7698 6.4936 -4.08