アジア通貨動向（27日）＝軟調

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［ ２７日 ロイター］ - ０１３２ＧＭＴ（日本時間午前１０時３２分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.57 104.48 -0.09 Sing dlr 1.3921 1.3908 -0.09 Taiwan dlr 31.626 31.558 -0.22 Korean won 1138.20 1134.00 -0.37 Baht 35.07 34.98 -0.25 Peso 48.520 48.335 -0.38 Rupiah 13020 13005 -0.12 Rupee 66.83 66.83 +0.00 Ringgit 4.1770 4.1590 -0.43 Yuan 6.7777 6.7706 -0.10 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.57 120.30 +15.04 Sing dlr 1.3921 1.4177 +1.84 Taiwan dlr 31.626 33.066 +4.55 Korean won 1138.20 1172.50 +3.01 Baht 35.07 36.00 +2.65 Peso 48.52 47.06 -3.01 Rupiah 13020 13785 +5.88 Rupee 66.83 66.15 -1.02 Ringgit 4.1770 4.2935 +2.79 Yuan 6.7777 6.4936 -4.19
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