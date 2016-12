UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝下落、人民元の6年ぶり安値更新が重し

(情報を更新しました) [シンガポール 27日 ロイター] - アジア新興国通貨は下落している。オフシ ョア(中国本土外)市場の人民元 が対米ドルで6年ぶり安値を更新したことが重 しとなっている。 オフショア人民元は一時、1ドル=6.7921元と、2010年10月以来となる 安値を付けた。 OANDA(シンガポール)の外為シニアトレーダー、スティーブン・イネス氏は人 民元の一段安について「市場はやや神経質になり始めている」と指摘。「誰もが予想して いるペースで下落が進めば、域内の通貨にも影響が広がる」との見解を示した。 同氏によると、シンガポールドル と韓国ウォン は、低金利環境や 中国の為替政策に敏感に反応することから、人民元相場の影響をより受けやすいとみられ ている。 ウォンが域内通貨の下げを主導。一時0.8%安の1ドル=1143.0ウォンと、 10月17日以来の安値を付けた。海外勢による韓国債券売りは続いている。 ある市場専門家は、タイ中銀と米ファンドマネジャー大手がリパトリエーション(資 金の本国還流)のためにウォンを売ったとの見方を示した。 タイ中銀からのコメントは得られていない。 タイの金融市場をめぐっては、プミポン国王の死去で影響を受けた可能性があるとの 懸念が広がっている。 またソウルの債券トレーダーやアナリストによると、米ファンドは今年に入り短期債 を中心に韓国債券について大量の売りを出している。 フィリピンペソ は株式市場からの資金流出などを背景に下落。0.4%安 の1ドル=48.54ペソと、10月17日以来の安値。 0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.44 104.48 +0.04 Sing dlr 1.3924 1.3908 -0.11 Taiwan dlr 31.630 31.558 -0.23 Korean won 1141.90 1134.00 -0.69 Baht 35.09 34.98 -0.30 Peso 48.540 48.335 -0.42 Rupiah 13027 13005 -0.17 Rupee 66.89 66.83 -0.09 Ringgit 4.1830 4.1590 -0.57 Yuan 6.7775 6.7706 -0.10 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.44 120.30 +15.19 Sing dlr 1.3924 1.4177 +1.82 Taiwan dlr 31.630 33.066 +4.54 Korean won 1141.90 1172.50 +2.68 Baht 35.09 36.00 +2.61 Peso 48.54 47.06 -3.05 Rupiah 13027 13785 +5.82 Rupee 66.89 66.15 -1.11 Ringgit 4.1830 4.2935 +2.64 Yuan 6.7775 6.4936 -4.19