アジア株式市場サマリー（27日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２７日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2024.12 +10.23 +0.51 2018.24 2026.33 2015.66 前営業日終値 2013.89 台湾 加権指数 9299.55 -62.70 -0.67 9363.90 9370.32 9286.86 前営業日終値 9362.25 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5295.500 -64.298 -1.20 5359.800 5374.200 5295.500 前営業日終値 5359.798
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