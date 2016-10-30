31日の国内・海外経済指標と行事予定

(10月31日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（１日まで） 0850 ９月鉱工業生産速報 0850 ９月商業動態統計 1300 ９月の自動車生産・輸出（自工会） 1400 ９月住宅着工・建設受注 1900 １０月外国為替平衡操作の実施状況（財務省） 決算：日本郵船、三菱重、三菱電、ホンダ、村田製、ＪＴ、日本航空、キリンＨＤ、 パナソニック、東京電力、ファナック ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月３１日（月） 23:00 韓国：鉱工業生産 Sep 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Sep 07:30 タイ：経常収支 Sep 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ速報値（統計局） Q3 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Oct 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Sep 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Oct 14:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Oct ◇イベント 16:00 ルー米財務長官が講演（英オックスフォード） ◇休場 インド