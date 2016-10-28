アジア通貨動向（28日）＝総じて軟調

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［ ２８日 ロイター］ - ０１３２ＧＭＴ（日本時間午前１０時３２分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.12 105.28 +0.15 Sing dlr 1.3942 1.3949 +0.05 Taiwan dlr 31.686 31.637 -0.15 Korean won 1144.23 1142.50 -0.15 Baht 35.12 35.05 -0.20 Peso 48.525 48.470 -0.11 Rupiah 13045 13032 -0.10 Rupee 66.86 66.86 0.00 Ringgit 4.1970 4.1810 -0.38 Yuan 6.7840 6.7810 -0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.12 120.30 +14.44 Sing dlr 1.3942 1.4177 +1.69 Taiwan dlr 31.686 33.066 +4.36 Korean won 1144.23 1172.50 +2.47 Baht 35.12 36.00 +2.51 Peso 48.53 47.06 -3.02 Rupiah 13045 13785 +5.67 Rupee 66.86 66.15 -1.06 Ringgit 4.1970 4.2935 +2.30 Yuan 6.7840 6.4936 -4.28
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