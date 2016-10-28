［東京 ２８日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 28 October, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント ＯＰＥＣが非加盟国含め技術的協議（２９日まで） ロシア：中銀金利発表
◇決算予定 マッコーリー・グループ 百度 ＢＹＤ ＳＡＩＣ 中国農業銀行 中国工商銀行 中国交通銀行 ペトロチャイナ ＵＢＳ ＢＮＰパリバ サノフィ アンハイザー・ブッシュ・インベブ ＥＮＩ リンデ シェブロン マスターカード エクソンモービル ゼロックス
Sunday, 30 October, 2016---------------------------------------- All Day 欧州：夏時間が終了
Monday, 31 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目
●海外● ◇イベント 16:00 ルー米財務長官が講演（英オックスフォード）
◇休場 インド
Tuesday, 01 November, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：１０年利付国債（１１月債）の発行予定額等
●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 米連邦公開市場委員会（２日まで）
Wednesday, 02 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：１０月マネタリーベース（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：３０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1400 日本：１０月経済・物価情勢の展望全文（日銀） 1500 日本：１０月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング）
1500 サッポロホールディングス 長期経営ビジョン＆中期経営計画 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） ＥＣＢ理事会（非金融政策決定会合）
◇休場 ブラジル
Thursday, 03 November, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Nov 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Nov 12:00 英中銀インフレ報告
◇決算予定 オーストラリア・ニュージーランド銀行 クレディ・スイス
Friday, 04 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
●海外● ◇イベント 13:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 13:40 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 16:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演（メキシコ市）
Sunday, 06 November, 2016---------------------------------------- Time Unknown 米国・カナダ冬時間に移行
Monday, 07 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月２０・２１日分）
●海外● ◇イベント 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ）
Tuesday, 08 November, 2016---------------------------------------- 1200 ＢＡＴ、事業戦略説明会
1400 日本：消費活動指数（日銀）
●海外● ◇イベント 12:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 17:20 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 18:00 米財務省３年債入札 米大統領選
Wednesday, 09 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：１０月貸出・預金動向（日銀）
●海外● ◇イベント 18:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が昼食会に参加 18:00 米財務省１０年債入札 ＯＥＣＤ景気先行指数
Thursday, 10 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（１０月３１日・１１月１日分） 0850 日本：１０月マネーストック（日銀） ●海外● ◇イベント 02:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済について講演（現地時間９日） 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札
Friday, 11 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：１０月企業物価（日銀）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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